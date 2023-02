RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico do Hatayspor, o ex-goleiro Volkan Demirel negou que o meia Christian Atsu tenha sido encontrado com vida em meio aos escombros do terremoto na Turquia. Além do jogador, o diretor esportivo do clube, Taner Savut, também segue desaparecido.

"Por favor, não escrevam que ele sobreviveu, sem estarem certos de que ele sobreviveu. As pessoas têm família, esperanças. A dor aumenta. Ainda não há notícias sobre Atsu e Taner Savut. Não diria isso se estivessem no hospital", disse Demirel ao jornal turco Hurriyet.

O jogador esta desaparecido desde segunda-feira (6), quando terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria.

O médico do Hatayspor, Gurbey Kahveci, afirmou que a notícia de que Atsu foi encontrado teria sido veiculada por um erro de identificação.

"Quando ouvimos a notícia de que tinham levado ele para o hospital Dortyol, fomos buscá-lo, mas não estava lá", afirmou.

O agente do meia, Benjamin Eli, também se pronunciou nas redes sociais. Ele confirmou que o jogador não foi encontrado.

"Após a atualização de ontem de que Christian (Atsu) tinha sido retirado com vida, ainda não confirmamos o paradeiro de Christian. Como podem imaginar, continua a ser um momento devastador para a família e estamos fazendo todo o possível para localizá-lo."

A cidade de Hatay está a 180 quilômetros ao sul da província que foi o epicentro do terremoto.

O QUE ACONTECEU

O governo da Turquia atualizou para 8.573 o número de mortos devido ao terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o país e a Síria na noite de domingo (5). Pelo menos 34.810 pessoas ficaram feridas.

Já na Síria são pelo menos 2.662 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde sírio, com 3.500 feridos.

O número de mortos, porém, pode ser ainda maior. Segundo a organização Capacetes Brancos, grupo de socorristas na Síria, outras 700 pessoas teriam morrido ?o número, porém, não é oficial.

Horas depois do primeiro terremoto, um tremor secundário de magnitude 7,6 atingiu o sudeste da Turquia ? a 4 km da região mais atingida pelo primeiro terremoto.

O segundo tremor foi confirmado por autoridades turcas, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) fala em magnitude de 7,5, às 13h24 no horário local (7h24 no horário de Brasília).