RABAT, MARROCOS, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes para o Al Hilal tem causado reflexo nos torcedores que viajaram ao Marrocos. Frustrados, muitos resolveram antecipar o retorno ao Brasil. Outros optaram por uma mudança de roteiro para aproveitar a viagem de outra forma. E quem decidiu ficar pra ver a disputa de terceiro lugar sofre com uma indefinição da FIFA sobre o local da partida.

VOLTA PARA CASA

O carioca Leonardo Patos foi um dos flamenguistas que se dirigiram ao aeroporto para negociar a antecipação do retorno ao Brasil. Ele deixaria o Marrocos no dia 12, um dia após a final, mas agora vai voltar pra casa nesta quinta-feira (9). Ele, inclusive, deu o ingresso que tinha para a decisão para os amigos que decidiram ficar.

"Não faz mais sentido eu estar aqui. Fiquei muito decepcionado com a derrota e prefiro voltar para casa e ficar com minha família", disse o torcedor.

Algumas agências que comercializaram pacotes para a competição foram procuradas nas últimas horas por rubro-negros interessados em retornar ao Brasil e por torcedores que haviam contratado o serviço apenas para a decisão. A questão da disponibilidade das companhias aéreas e os custos da remarcação tem sido obstáculos.

Uma das agências procuradas pela reportagem foi a Outsider, que respondeu que "levou 326 torcedores e mais de 90% dos que viajaram com a agência decidiu ficar para a disputa do 3º lugar. Os que quiseram voltar, tiveram apoio da agência. Quem comprou o pacote apenas para final - e embarcaria a partir de hoje - teve a opção de reverter o valor pago em crédito de viagem para outros pacotes da agência. Foram 46 desistências".

MUDANÇA DE ROTA

Aproveitando-se da proximidade de Marrocos com a Europa, alguns torcedores alteraram o roteiro da viagem e agora vão fazer turismo na Espanha e em Portugal, os países mais próximos.

Tânger, cidade onde ocorreu a derrota rubro-negra, fica muito perto da Espanha. É só pegar uma barca e atravessar o mar Mediterrâneo.

Num hotel em Tânger, a reportagem flagrou uma conversa entre torcedores de um grupo do interior do Rio de Janeiro. Eles fizeram uma reunião no saguão, depois do jogo, para definir a mudança na viagem.

"Eu só quero sair do Marrocos. Topo ir para qualquer lugar. Se eu continuar aqui, ficarei lembrando do jogo, quero me distrair", disse um deles, que ouviu do outro:

"Para ficar aqui no Marrocos gastando dinheiro eu prefiro estar com meus filhos no Brasil".

INDEFINIÇÃO PARA QUEM FICA

A mudança extraoficial da FIFA em relação ao local da disputa do terceiro lugar também tem causado aflição e irritação nos torcedores rubro-negros.

A partida estava marcada para Rabat, como preliminar da final do Mundial.

Nesta terça-feira (7), após a derrota, o Flamengo confirmou que foi avisado pela FIFA sobre a mudança para Tânger.

Emissoras que detém os direitos de transmissão também confirmaram que receberam um comunicado da Fifa sobre a alteração.

A FIFA ainda não fez nenhum comunicado oficial público. Suas únicas ações institucionais foram para confundir ainda mais os torcedores, já que o site da entidade nesta terça chegou a trocar o local da partida para Tânger, mas nesta quarta-feira (8) voltou a colocá-la em Rabat.

"Se a partida for transferida para Tânger mesmo, eu irei entrar com um processo", disse o advogado rubro-negro Cristiano, que mora na Alemanha e está hospedado no mesmo hotel da reportagem em Rabat.