SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia colombiano Daniel Ruiz, de 21 anos, é o novo contratado do Santos. O jogador é o sétimo reforço anunciado pelo clube e chega por empréstimo até o final deste ano, com opção de compra fixada.

Ruiz é uma das promessas do futebol colombiano e estava no Millonarios desde 2021, onde ganhou destaque pela habilidade e por também atuar como ponta. Ele é natural de Bogotá e foi revelado pelo Fortaleza, clube da segunda divisão da Colômbia.

O jovem atleta conquistou a atenção dos holofotes esportivos por suas atuações e chegou a ser comparado a James Rodríguez, astro da seleção colombiana na disputa da Copa do Mundo de 2014. Pelo Millonarios, Ruiz marcou 13 gols e deu 12 assistências em 102 jogos, conquistando o título da Copa da Colômbia.

O meia de 1,71 m teve em janeiro a sua primeira convocação para defender a Colômbia. Ele entrou no segundo tempo no amistoso contra os EUA e estreou com a camisa de sua seleção.