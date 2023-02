SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-tenista Flávio Saretta se emocionou ao relatar o drama que viveu nos últimos dias ao fazer uma cirurgia na cabeça. Ele revelou que ficou oito dias internado após desmaiar na academia e que precisou fazer uma operação para evitar que sofresse um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Saretta publicou um longo desabafo no Instagram, nesta quarta-feira (8), para informar sobre o ocorrido. Ele contou que foi preciso realizar duas tomografias no hospital para que identificassem a ligação direta de uma artéria com uma veia em seu cérebro.

O ex-tenista de 42 anos finalizou o testemunho celebrando que a operação foi um sucesso, mas ponderou que o problema poderia ter sido fatal se não fosse diagnosticado a tempo. Ele terá que realizar novos exames em alguns meses para monitorar a situação.

A CRONOLOGIA DO SUSTO

Saretta estava correndo na academia no dia 31 de janeiro, quando desmaiou.

Após o apagão, ele acordou sendo carregado por instrutores do local e foi levado ao hospital.

O ex-tenista realizou uma bateria de exames e precisou repetir uma tomografia, adicionando contraste.

O exame descobriu que Saretta tinha uma ligação direta de uma artéria com uma veia no cérebro, o que poderia causar um AVC.

Ele precisou passar por uma cirurgia na cabeça para correção. Não se sabe como o problema surgiu, já que não é de nascença.

O procedimento foi um sucesso e ele recebeu alta após ficar internado oito dias.