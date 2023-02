SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinícius Júnior usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (8), para se solidarizar com Yago Mateus, jogador de basquete da seleção brasileira.

O armador da seleção brasileira foi vítima de racismo durante a partida entre o Ratiopharm Ulm e Club Joventut Badalona, pela Eurocopa, na Espanha.

"Comecem a punir essas pessoas ou voltaremos como era antes. Mas enquanto não fazem nada, seguiremos na luta pelo nosso. Força meu mano!", escreveu Vinícius Jr.

Yago, que joga no Ratiopharm, da Alemanha, foi hostilizado por uma torcedora do Club Joventut Badalona. A mulher aparece gritando "mono" ?macaco em espanhol? em direção ao atleta.

O Badalona publicou uma nota afirmando que repudia o ocorrido. O clube encaminhou as imagens às autoridades para que possam ser analisadas.

O brasileiro comentou que não ouviu as ofensas durante o jogo. "Graças a Deus eu não ouvi na hora porque não sei qual seria a minha reação. (...) É revoltante e triste ver que isso acontece, é uma coisa recorrente no esporte, no mundo de hoje, e estamos muito longe ainda da conscientização e de um entendimento de que não há espaço para esse tipo de atitude", disse em um comunicado.