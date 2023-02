SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos frustrou os planos do Cruzeiro ao acertar o retorno do volante Alison, de 29 anos. O clube mineiro tinha interesse no atleta.

O Cruzeiro havia combinado de negociar um acordo quando Alison terminasse a última fase de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, mas o Santos chegou antes e o coração do meio-campista falou mais alto.

Revelado nas categorias de base do Santos, Alison acertou um novo contrato até dezembro deste ano. Ele era capitão do Santos antes de ser negociado com o Al Hazem, da Arábia Saudita, em 2021, e estava livre no mercado.

MUDANÇA DE PLANOS

Alison se recuperou de cirurgia no joelho esquerdo nas dependências do Santos, mas não animou comissão técnica e departamento de futebol no fim do ano passado. Agora, a situação mudou.

Com as lesões musculares do titular Rodrigo Fernández e o desempenho aquém do esperado, o Santos sentiu que precisava de mais um volante e, principalmente, da liderança de Alison.

O Santos fechou com Alison numa reunião relâmpago. O presidente Andres Rueda ligou para o atleta, fez o convite e o acerto foi rapidamente fechado. Alison torce para o Peixe e sentiu que precisa ajudar seu clube do coração.

O Cruzeiro esperava pelo fim da recuperação. Alison está "zerado" clinicamente, mas passa por processo de recondicionamento físico com um personal. No Santos, o meio-campista precisará de algum tempo para poder jogar.

Além de Alison, o Santos contratou o zagueiro Joaquim e os meias Daniel Ruiz e Lucas Lima nesta semana. O time alvinegro irá atrás de mais reforços para o Campeonato Brasileiro.