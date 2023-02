SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Lima fez seu primeiro treino em campo pelo Santos, nesta quinta-feira (9), no CT Rei Pelé. O meia foi recebido pelos reservas com um trote. Alguns jogadores formaram um corredor para que Lucas, Joaquim e Daniel Ruiz passassem para tomar petelecos e "chicotes" de coletes.

O treino foi marcado por um clima leve e com muita resenha. Lucas aproveitou para fazer algumas embaixadinhas antes da atividade começar. Além disso, os jogadores brincaram e gritaram muito quando a bola rolou.

Apesar de apenas os reservas irem a campo, Lima se mostrou bem entrosado. Ele não participou da segunda etapa do treino em grupo, ficou isolado com Felipe Jonatan realizando trabalhos específicos.

Por ainda estar longe do condicionamento físico ideal, Lucas não está à disposição do técnico Odair Hellmann. Assim como Daniel Ruiz e Alison, que também devem demorar a serem liberados. A última partida do colombiano foi em novembro, enquanto Alison ainda precisa passar por transição após séria lesão no joelho.