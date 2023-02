SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Destaque da vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, na terça-feira, e da inédita classificação do Al-Hilal para a final do Mundial de Clubes, o atacante argentino Luciano Vietto entrou na mira de clubes brasileiros e pode se transferir para o futebol pentacampeão no segundo semestre.

O "Blog do Rafael Reis" apurou que, após a semifinal contra o time rubro-negro, representantes atuando em nome de equipes nacionais entraram em contato com os empresários do jogador para discutir a possibilidade de uma transação.

Camisa 10 do Al-Hilal, Vietto fez um gol contra o Flamengo e teve atuação de destaque no jogo que colocou o atual campeão asiático na decisão contra o Real Madrid, marcada para amanhã (às 16h, de Brasília), em Rabat (Marrocos).

Com isso, o nome do jogador foi citado por torcedores de diferentes equipes nas redes sociais como objeto de desejo para esta temporada. Pelo visto, os dirigentes acompanharam esse clamor e resolveram estudar a viabilidade do negócio.

O interesse de clubes brasileiros na contratação do argentino também está ligado ao fato de seu contrato na Arábia Saudita já estar na reta final. Como o vínculo termina em junho, ele já pode até mesmo assinar um pré-contrato com a equipe que irá defender na segunda metade do ano.

Vietto está no Al-Hilal desde 2020 e sua passagem pelo clube não é tão bem avaliada assim pelos dirigentes árabes. Uma prova disso é que o atacante chegou a ser emprestado por seis meses para Al Shabab no ano passado.

Por isso, é pouco provável que a equipe saudita lhe ofereça um novo acordo que sequer se aproxime do patamar financeiro atual. E, se não for para ganhar um salário tão alto quanto o que recebe hoje, o jogador prefere se mudar para uma liga mais expressiva.

Aos 29 anos, o ex-atacante de Atlético de Madri, Sevilla e Sporting é um dos dez jogadores mais bem pagos do futebol saudita. Seu salário anual está na casa de 4 milhões de euros, o equivalente a R$ 1,9 milhão por mês.

Ainda que Vietto aceite uma considerável redução salarial, não são tantos os clubes brasileiros capazes de bancá-lo. Esse grupo inclui o próprio Flamengo, Palmeiras, Corinthians e não vai muito além disso.

Apesar de só ter defendido Estudiantes e Racing do lado de cá do Oceano Atlântico, o atacante também goza de prestígio no mercado mexicano e chegou a ter um flerte para se transferir para o Monterrey duas temporadas atrás.

Vencedor da Liga dos Campeões da Ásia em 2021, o Al-Hilal só disputa o Mundial de Clubes porque a edição do ano seguinte do torneio continental ainda não terminou. A AFC (Confederação Asiática de Futebol) aproveitou a brecha da Copa do Qatar-2022 para adotar "calendário europeu", mudar o período de disputa da competição e estendê-la até maio.

O time de Vietto é o primeiro representante da Arábia Saudita a passar pelas semifinais e chegar ao jogo do título do campeonato organizado pela Fifa. Antes, a melhor campanha do país era a quarta colocação obtida pelo Al Ittihad em 2005 e repetida pelo Al-Hilal dois anos em 2019 e 2021.

Já o Real é o maior vencedor da competição, com quatro títulos (2014, 2016, 2017 e 2018). Os merengues ganharam ainda três taças da antiga Copa Intercontinental, que também tinha status de Mundial apesar de reunir somente os campeões de Europa e América do Sul: 1960, 1998 e 2002.

Ao longo da história, somente times europeus e sul-americanos já se sagraram campeões mundiais. Só que nas últimas nove edições do torneio foram vencidas pelos representantes do Velho Continente. A última equipe de lá a ser derrotada na competição foi o Chelsea, batido pelo Corinthians na final de 2012.