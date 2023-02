SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de a NFL ter uma história centenária, o Super Bowl surgiu apenas em 1967. A partida colocava frente a frente o campeão da NFL e o vencedor da AFL, um campeonato concorrente. Mesmo após as ligas se unificarem, em 1970, a final manteve o nome e simbolizou uma nova era no futebol americano.

Por isso, as contagens de títulos da NFL e conquistas de Super Bowl têm números diferentes.

QUEM É O MAIORAL?

Tom Brady venceu sete títulos e é o jogador mais vencedor história da NFL, considerando a era pré-Super Bowl ou não. O ex-quarterback ergueu o troféu Vince Lombardi sete vezes, seis com o New England Patriots (2001, 2003, 2004, 2007, 2016 e 2018) e uma com o Tampa Bay Buccaneers (2020).

Charles Haley, linebacker com passagens por San Francisco 49ers e Dallas Cowboys, conquistou cinco Super Bowls nas décadas de 1980 e 1990.

Trinta e quatro atletas venceram quatro vezes a decisão da NFL. Entre eles, os únicos quarterbacks são Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers) e Joe Montana (San Francisco 49ers).

New England Patriots e Pittsburgh Steelers são os maiores vencedores do Super Bowl. Cada um deles tem seis títulos.

O ex-time de Tom Brady foi à decisão em 11 ocasiões. Já a franquia da Pensilvânia apareceu na final oito vezes. San Francisco 49ers e Dallas Cowboys têm cinco conquistas.

Levando em conta a era pré-Super Bowl, o time mais vencedor da NFL é o Green Bay Packers. Os Cabeças de Queijo têm 13 títulos, quatro deles conquistados no período moderno.

DIA DE DECISÃO!

Philadelphia Eagles e Kansas City Chief disputam o Super Bowl LVII neste domingo (11), às 20h30 (de Brasília).

Os Chiefs foram campeões em 1969 e 2019, os Eagles quebraram um longo jejum de conquistas em 2017.