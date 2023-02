SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de perder para o Al Hilal, da Arábia Saudita, nas semifinais do Mundial de Clubes na última terça-feira (7), o Flamengo venceu o Al Ahly por 4 a 2, neste sábado (11), e conquistou o terceiro lugar do torneio.

A disputa com o clube egípcio, vice-campeão africano derrotado pelo Real Madrid nas semifinais, aconteceu em Tânger, no Marrocos.

O Flamengo abriu o placar no início do primeiro tempo com gol de pênalti de Gabigol, mas teve dificuldades em dominar a partida. Os egípcios cresceram no jogo e empataram aos 37 minutos com Abdelkader, que cabeceou uma cobrança de escanteio.

No início da segunda etapa, o Al Ahly sofreu pênalti, mas Santos defendeu. A virada dos egípcios veio poucos minutos depois, aos 14, em mais uma conversão de Abdelkader.

O Flamengo ganhou fôlego em seguida. Pedro empatou aos 31 minutos. Aos 39, Gabigol retomou a vantagem do Flamengo com cobrança de pênalti no canto direito do goleiro El Shenawi. A vitória foi selada com mais um gol de Pedro, artilheiro do Mundial até aqui.

A decisão do Mundial de Clubes será disputada às 16h deste sábado entre Real Madrid e Al Hilal.

AL AHLY

Elshenawy; Khaled, Yasser, Abdelmoneim e Maaloul (Elshahat); Fathy (Dieng), Attia, Taher e Abdelkader; Sherif (Hany) e Percy Tau. Técnico: Marcel Koller

FLAMENGO

Santos; Varela, David Luiz (Pablo), Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro (Everton Cebolinha) e Arrascaeta (Erick Pulgar); Gabi e Pedro (Matheus França). Técnico: Vítor Pereira

Estádio: Ibn Tabouta, em Tânger (MAR)

Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)

Assistentes: Mokrane Gourari (ALG) e Khalil Hassani (MAR)

Árbitro de vídeo: Juan Soto (VEN)

Cartão amarelo: Abdelmoneim, Attia, Hany e Elshahat (AHL); Arrascaeta (FLA)

Cartão vermelho: Khaled (AHL)

Gols: Gabigol (FLA), aos 11', Abdelkader (AHL), aos 38'/1ºT; Abdelkader (AHL), aos 15', Pedro (FLA), aos 32', Gabigol (FLA), aos 39', e Pedro (FLA), aos 45'/2ºT