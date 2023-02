TÂNGER, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - Após vencer o Al Ahly por 4 a 2 e garantir o terceiro lugar no Mundial de Clubes, no Marrocos, o técnico Vítor Pereira concedeu uma entrevista coletiva na zona mista do Tânger Stadium e encarou com naturalidade as críticas que o Flamengo tem sofrido neste início de temporada, principalmente depois da derrota para o Al Hilal que encerrou o sonho do bi.

"A crítica, neste momento, é natural porque o elenco e a torcida estão habituados a títulos, querem ganhar, é um grupo vencedor. É preciso ter consciência de que trabalho é trabalho. Com esses jogos todos, é difícil trabalhar como pretendemos, mas quero ver uma equipe mais forte, agressiva e mais dominadora", disse.

Embora admita que ainda enxerga muitos erros, Vítor Pereira avalia que a equipe está em um processo de evolução.

"O mais importante é sentir que a equipe está corrigindo determinados erros, evoluindo. Em determinados momentos, jogando do jeito que eu gosto. Em outros ainda não tem a consistência que desejo", explica.

O treinador lamentou o forte vento durante a partida contra o Al Ahly no Tânger Stadium, algo que acabou afetando a qualidade do jogo.

"Muito vento, difícil jogar nessa condições, tocar bem a bola, circular bem. Depois que chegamos ao gol, percebi que a equipe estava em vantagem e perdeu um pouco a qualidade de ficar com a bola. Essa parte do jogo que é preciso corrigir".

O outro lado da moeda

Apesar do frustrante terceiro lugar, Vítor Pereira acredita que tirou lições valiosas do Mundial de Clubes que servirão para o restante da temporada.

"O Mundial foi importante porque deu para perceber algumas coisas. E é com base nessas ilações que iremos construir o futuro e darmos os próximos passos para evoluir", declarou.

O Flamengo irá embora do Marrocos ainda hoje (11) e tem previsão de chegada no Rio de Janeiro às 5h de amanhã (12).