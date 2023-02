SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Liderado pelo quarterback Patrick Mahones, o Kansas City Chiefs derrotou o Philadelphia Eagles no Super Bowl na noite deste domingo (12) e garantiu seu terceiro título da NFL, a liga profissional de futebol americano.

A final, disputada no estádio State Farm, em Glendale, subúrbio da capital do Arizona, Phoenix, terminou com o placar de 38 a 35.

Os Chiefs chegaram à final da NFL pela terceira vez em quatro anos, impulsionados pelo expoente Mahones, mas enfrentaram dificuldades frente à equipe da Pensilvânia.

O Philadelphia Eagles manteve a liderança ao longo de toda a partida. A equipe do Missouri virou no terceiro quarto, e, na etapa final, os Eagles empataram por 35 a 35. O Kansas City Chiefs selou a vitória a poucos segundos do fim do jogo.

O show do intervalo, um dos eventos de maior audiência em todo o mundo, ficou a cargo da cantora Rihanna, que voltou aos palcos de mais de cinco anos longe dos palcos. Usando um macacão vermelho, a cantora se apresentou em plataformas suspensas com repertório que incluiu hits como "Where Have You Been" e "Work".

As equipes chegaram ao Super Bowl com resultados idênticos ao longo da temporada (14 vitórias e três derrotas) e ficaram na liderança de suas divisões ?o Kansas City Chiefs na Conferência Americana e Philadelphia Eagles na Conferência Nacional.