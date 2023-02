SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Super Bowl LVII terminou com vitória do Kansas City Chiefs sobre o Philadelphia Eagles por 38 a 35. A marcação de uma falta a favor do time de Mahomes gerou polêmica. Mas James Bradberry, o infrator no lance, afirmou que a marcação da arbitragem foi correta.

A infração notada pela arbitragem foi de segurada defensiva, o holding. Pela regra, o jogador não pode puxar ou agarrar o adversário de forma que o impeça de fazer sua rota no ataque. A falta é de cinco jardas e dá primeira descida automática. Na situação do jogo, o novo first down garantiu que Kansas City chutasse o field goal da vitória a 11 segundos do fim, ao invés de 1 minuto e 48 segundos.

Bradberry não demonstrou irritação em entrevista após o jogo. O cornerback admitiu ter puxado o wide receiver rival, JuJu Smith-Schuster.

Eu puxei a camisa. Eles marcaram o holding. Torci para que eles deixassem o jogo correr, mas foi uma segurada". James Bradberry, cornerback do Philadelphia Eagles

Jalen Hurts, quarterback dos Eagles que teve boa atuação no Super Bowl, foi questionado se a decisão de arbitragem decidiu os rumos do Super Bowl.

"Não acho que esse jogo foi definido por uma jogada, um lance durante o jogo, uma chamada da arbitragem, qualquer que seja. Acredito em autorreflexão e em pensar no que eu poderia ter feito melhor. Vou provocar todos a pensarem nessas coisas, pois esse é o nosso processo na vitória, na derrota ou no empate. Olhar para si no espelho e ser capaz de aprender com tudo. Ou você vence, ou você aprende", disse Hurts.