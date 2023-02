SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu o Everton por 2 a 0 no final da tarde desta segunda-feira (13), em Anfield. Os gols do confronto foram marcados por Salah e Gakpo, que fez seu primeiro com a camisa dos Reds. A partida foi válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.

Com a vitória, o Liverpool encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer na Premier League e subiu para a nona colocação. Esse foi o sétimo jogo do Gakpo defendendo as cores dos Reds.

O JOGO

As duas equipes entraram em campo pressionadas e precisando do resultado.

O primeiro tempo não teve muita emoção, com Liverpool ficando mais com a posse de bola e o Everton optando por marcar com as linha baixa. A segunda etapa foi de mais pressão do Liverpool, que cresceu no decorrer da partida.

Diogo Jota voltou a jogar após ficar afastado desde outubro por causa de lesão. Roberto Firmino também retornou aos gramados. O brasileiro não jogava desde novembro.