SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A contratação de Vítor Pereira pelo Flamengo ainda vem dando o que falar. Ídolo do clube, Dejan Petkovic criticou a decisão da diretoria por trocar Dorival Jr pelo português para esta temporada.

O sérvio acredita que os dirigentes do Flamengo só poderiam trocar o treinador caso houvesse um nome indiscutível.

Dorival Jr foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Ele chegou a ter a renovação de contrato encaminhada, mas o Flamengo optou por não seguir em frente. No fim do ano passado, fechou com Vítor Pereira.