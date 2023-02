RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria da CBF não pretende permitir a votação de proposta de clubes para reduzir o número de rebaixados do Brasileiro da Série A. Um grupo de times pretendia levar à diminuição de equipes que cairiam para a Série B, de quatro para três. A ideia era votar no Conselho Técnico da Primeira Divisão, que ocorre nesta tarde de terça-feira (14), na confederação.

O entendimento da CBF, no entanto, é que a medida afetaria todas as séries do Brasileiro. Portanto, não poderia ser feito de um dia para o outro. A alegação é de que haveria efeito sobre os regulamentos dos times das Séries A, B, C e D. E os regulamentos das Terceiras e quarta divisões não têm dois anos como prevê o Estatuto do Torcedor.

Os clubes da Série B também se manifestaram contra a proposta por meio de nota:

"Os 20 clubes participantes da Série B de 2023 decidiram, por unanimidade, em reunião realizada nessa segunda-feira, 13, se posicionar publicamente contra a mudança na quantidade de acessos e rebaixamentos no Campeonato Brasileiro Série A, tendo em vista diversas matérias na mídia esportiva indicando que alguns clubes pretendem propor a modificação do atual número de 4 (quatro) clubes para 3 (três) clubes. O posicionamento foi encaminhado para o Presidente da CBF, Sr. Ednaldo Rodrigues, na manhã de hoje (14)."