SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Milan venceu o Tottenham por 1 a 0 no final da tarde desta terça-feira (14), no San Siro, em partida foi válida pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O gol do confronto foi marcado por Brahim Díaz, logo nos primeiros minutos de jogo.

A equipe rossonera estava havia nove anos longe do mata-mata da Liga dos Campeões e começa esse novo capítulo com a vantagem no placar. O último gol do clube havia sido marcado pelo Kaká, na derrota para o Atlético de Madri em 2014.

O time italiano é o segundo maior campeão da história da competição, somando sete títulos.

A partida de volta será realizada no dia 8 de março, às 17h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium.

COMO FOI O JOGO

As duas equipes entraram em campo procurando jogo, o que deixou o confronto muito equilibrado.

O primeiro tempo começou emocionante, com um gol logo de cara. No entanto, mesmo com os dois clubes construindo jogadas ?o Tottenham um pouco mais que o Milan?, não houve finalizações que levaram perigo aos goleiros.

Precisando do gol, a segunda etapa foi de mais pressão dos Spurs. Apesar de os ingleses se imporem, as chances mais perigosas saíram dos pés dos jogadores do Milan.