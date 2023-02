SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O jornalista Antonio Muniz, da TV Bahêa, foi alvo de injúria racial enquanto trabalhava à beira do gramado no jogo entre Bahia e Fortaleza, nesta terça-feira (14), na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste ?o Leão do Pici venceu por 3 a 0.

Antonio Muniz, mais conhecido como Toni, disse que foi ofendido por um torcedor do Bahia que o questionou se ele estava com piolho.

O responsável pelo crime foi detido pela Polícia Militar, e um Boletim de Ocorrência foi registrado para tratar do caso.

O clube tricolor divulgou uma nota de repúdio e informou que colocou o seu departamento jurídico à disposição para a acompanhar o caso.