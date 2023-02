SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma investigação da Procuradoria de Barcelona aponta que o clube catalão pagou 1,4 milhão de euros a um vice-presidente da comissão de arbitragem entre os anos de 2016 e 2018. O valor, convertido para a cotação da época, gira em torno de R$ 6 milhões.

As informações foram divulgadas pelo programa Qué t'hi jugues, da rádio espanhola SER Catalunya.

O Barcelona fez os pagamentos a uma empresa de propriedade de José María Enríquez Negreira, então vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros da Real Federação Espanhola de Futebol. Ele comandou a comissão entre 1994 e 2018. A empresa se chama DASNIL 95 SL.

No total, os pagamentos foram: 532.728,02 euros em 2016; 541.752 em 2017 e 318.200 em 2018.

José María e seu filho já prestaram depoimento ao Ministério Público. O ex-vice presidente da Comissão de Árbitros alegou que jamais houve tratamento favorável ao Barcelona e que os pagamentos eram referentes a um trabalho de assessoria para explicar aos jogadores como eles deveriam se comportar diante dos árbitros.

Ele afirmou ainda que não há documentação sobre o pagamento e que o trabalho dele era fazer um aconselhamento verbal ao clube catalão.

**QUEM É JOSÉ MARÍA?**

José María Enríquez Negreira atuou como árbitro de futebol por 13 anos e depois atuou como diretor do Colégio Catalão de Árbitros. Mais tarde, assumiu o cargo de vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros, cargo que ocupou até maio de 2018.

Ele era sócio único da empresa DASNIL 95 SL.

Veja a nota divulgada pelo Barcelona:

"O Barcelona contratou no passado os serviços de um consultor técnico externo que fornecia, em formato de vídeo, relatórios técnicos referentes a jogadores de categorias inferiores em Espanha ao secretário técnico do clube.

A relação com o mesmo prestador externo se ampliou com relatórios técnicos relativos à arbitragem profissional com o objetivo de complementar a informação exigida pela comissão técnica da equipa principal e da subsidiária, prática comum nos clubes de futebol profissional.

Atualmente, esse tipo de serviço terceirizado cabe a um profissional alocado na área de futebol.

O Barcelona lamenta que essa informação apareça justamente no melhor momento esportivo da temporada."

