SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Kaká cumpre os requisitos que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) procura no próximo diretor de seleções. O pentacampeão do mundo se tornou 'queridinho' na entidade e favorito ao posto deixado por Juninho Paulista.

QUAIS SÃO OS REQUISITOS?

A CBF quer um diretor moderno e Kaká acabou de sair das melhores escolas do mundo. Depois que pendurou as chuteiras, o meia tem se preparado para seguir no futebol. O pentacampeão fez os cursos da Fifa, da Uefa, da CBF e se formou até mesmo na Universidade de Harvard.

O presidente Ednaldo Rodrigues nunca escondeu o desejo de ter um ex-jogador de renome no posto. Kaká dispensa comentários nesse quesito, com Bola de Ouro no currículo e passagens pelos maiores clubes do mundo, trabalhando inclusive com Carlo Ancelotti, o principal alvo para o posto de treinador da seleção.

A vivência de seleção e no país sede da próxima Copa também pesam a favor de Kaká. O meia disputou três Copas do Mundo (2002, 2006 e 2010. Foi nos Estados Unidos que o ex-jogador encerrou a carreira após passar três temporadas no Orlando City. Ele tem portas abertas e conhece bem o país-sede de 2026, ao lado do Canadá e do México.

O ex-jogador tem recusado ofertas de trabalho nos últimos anos. Clubes pelos quais passou, como São Paulo, Milan (ITA) e Orlando City (EUA) tentaram contratar Kaká para algum cargo no clube, mas não convenceram o pentacampeão.

Kaká já vem ajudando a CBF nos contatos com Carlo Ancelotti. Ronaldo Fenômeno foi quem iniciou o processo e o ex-meia entrou na negociação recentemente e avançou as conversas entre o presidente Ednaldo Rodrigues e o treinador italiano.

A CBF ainda não fez o convite formal ao ex-jogador porque não tem certeza sobre qual caminho Kaká quer seguir daqui para frente e se o cargo de diretor da entidade lhe interessaria. Por enquanto, o pentacampeão vem apenas ajudando na negociação com Ancelotti. Se o convite formal surgir, a tendência é que Kaká diga sim.

Curiosidade: Kaká se tornou pai pela quarta vez no último fim de semana, quando nasceu Sarah, a segunda filha do segundo casamento do ex-jogador. O pentacampeão deve ficar mais ausente nos próximos dias.