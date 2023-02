SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-patinador artístico Roman Kostomaravoc, de 46 anos, está vivendo um drama de saúde após ter sido internado com pneumonia e precisou amputar ambos os pés e as mãos. A informação é do jornal russo Komsomolskaya Pavda.

O medalhista olímpico em Turim-2006 está internado desde o dia 10 de fevereiro. Ele deu entrada em uma clínica em Moscou com pneumonia grave e chegou a ser conectado a um ventilador pulmonar. Depois, foi transferido para uma outra unidade, onde foi submetido ao procedimento de saturação artificial do sangue com ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea).

Kosmomaravoc foi diagnosticado com influenza e pneumonia bilateral progressiva e teve necrose tecidual devido à sepse. Ele precisou, na semana passada, amputar os dois pés e, nesta semana, a gangrena nos membros também fez com que a amputação das mãos fosse necessária.

O ex-atleta desenvolveu problemas no coração e nos vasos sanguíneos, além de uma fibrose no pulmão esquerdo. Ele também perdeu muito peso e está sendo alimentado por uma sonda.

De acordo com o jornal russo, Kosmomaravoc foi novamente conectado a um aparelho respiratório e colocado em coma induzido. A família do ex-patinador não está comentando o tema.