SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Arsenal por 3 a 1 no final da tarde desta quarta-feira (15), no Emirates Stadium, em partida foi válida pelo jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols do confronto foram marcados por De Bruyne, Grealish e Haaland, para os Citzens. Saka descontou para os londrinos.

Com o resultado, a equipe de Pep Guardiola se tornou líder da Premier League, somando 51 pontos ?mesma pontuação dos Gunners, mas tem o saldo de gols maior.

Apesar de perder a liderança, o Arsenal ainda tem um jogo a menos que o City. Com isso, os comandados de Mikel Arteta podem recuperar a ponta da tabela mesmo com um empate.

COMO FOI O JOGO

As duas equipes entraram em campo querendo jogo, principalmente pelo fato de a partida valer a liderança do Inglês.

O primeiro tempo foi bastante movimentado e foram os vacilos de ambos os lados que proporcionaram os gols até o intervalo. O Arsenal criou e se impôs mais, mas as chances mais perigosas saíram dos pés dos jogadores do City.

A segunda etapa manteve o alto nível dos 45 minutos iniciais. O Manchester conseguiu desenvolver seu jogo e aproveitou a falha de Gabriel Magalhães para fazer o segundo. Os Gunners sentiram o gol e a equipe de Guardiola aproveitou para fazer o terceiro. No final da partida, o Arsenal tentou pressionar, mas sem sucesso.