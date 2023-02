SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid não tomou conhecimento do Elche, goleou o lanterna do Campeonato Espanhol por 4 a 0 em casa, nesta quarta-feira (15) e segue vivo na caça ao líder Barcelona. Asensio abriu o placar, Benzema marcou duas vezes de pênalti ainda no primeiro tempo e Modric completou o marcador.

Com o resultado, a equipe de Carlo Ancelotti foi aos 48 pontos e, agora, está oito atrás do grande rival, que perdeu só uma vez nos 21 jogos que fez no torneio. Os visitantes, por outro lado, estacionaram nos nove pontos.

O Real superou os desfalques para vencer: além dos lesionados Courtois, Mendy, Kroos, Hazard e Lucas Vázquez, o time não contou com o brasileiro Vinicius Júnior, que estava suspenso e não atuou no gramado do Santiago Bernabéu.

O atual campeão do mundo volta a campo no sábado (18), quando encara o Osasuna fora de casa. O Elche joga no dia seguinte contra o Espanyol.

O JOGO

Antes do jogo, houve festa com a torcida. Benzema entrou em campo com a taça do Mundial, conquistado pelo Real diante do Al-Hilal no fim de semana. Ele foi aplaudido pelos torcedores, colocou o troféu no meio do campo e, ao lado dos outros titulares do time, posou para fotos.

Os mandantes precisaram só de oito minutos para furar a pior defesa do campeonato. Carvajal acionou Asensio que, por dentro e com liberdade, passou por dois marcadores antes de deslocar Badía com a perna esquerda já na entrada da área.

Sem ser assustado, o Real ampliou de pênalti aos 30 minutos. Benzema recebeu cruzamento de Carvajal dentro da área e cabeceou para o gol, mas viu Roco abrir demais o braço e acertar a bola. O próprio francês pegou a bola e balançou as redes.

Benzema converteu outro pênalti já nos acréscimos da etapa inicial. O responsável por sofrer a penalidade foi Rodrygo, que recebeu dentro da área, cortou Diego González e foi derrubado pelo zagueiro ? Badía até acertou o lado do chute do centroavante, mas não conseguiu defender.

A vantagem esfriou a partida no segundo tempo. Com a vitória encaminhada, o Real, que iniciou hoje uma maratona de oito jogos em 28 dias, diminuiu o ritmo e chegou menos vezes ao gol adversário. Mesmo assim, os comandados de Ancelotti assustaram com finalizações de Rodrygo e Asensio.

Modric, que foi acionado por Ancelotti para substituir Ceballos, sacramentou o resultado. Ele recebeu passe de Camavinga, contou com uma "deixadinha" de Asensio e acertou o ângulo de Badía.