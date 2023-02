RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Benfica saiu na frente na luta por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões no confronto entre os clubes que foram "sensações" na fase de grupos. A equipe portuguesa bateu o Brugge, da Bélgica, por 2 a 0, nesta quarta-feira (15), fora de casa.

O placar foi construído com gol de João Mário, em cobrança de pênalti, e do brasileiro David Neres, que entrou no segundo tempo do jogo.

A segunda partida será realizada no próximo dia 7, no Estádio da Luz, em Portugal. Os duelos da próxima fase serão definidos por sorteio.

O JOGO

Em casa, o Brugge começou com um volume maior de jogo e maior presença no campo de ataque. Ainda no primeiro tempo, porém, o Benfica achou espaços, equilibrou as ações e passou a ser melhor na partida.

Os portugueses criaram oportunidades e assustaram o adversário. Pouco antes do intervalo, o Brugge balançou a rede, mas o gol foi anulado.

No início do segundo tempo, Benfica abriu o placar em cobrança de pênalti de João Mário. Os donos da casa até chegaram a ter mais a posse, mas os portugueses tinham o controle das ações e buscavam chances. O brasileiro David Neres deixou o dele e deu números finais ao duelo.