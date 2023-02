Rony foi o responsável por anotar os dois gols do Palmeiras no empate diante do Corinthians no primeiro derby do ano entre esses gigantes do futebol paulista. Com isso, o atacante tem tido o seu momento mais goleador desde que passou a defender o Alviverde. Até aqui, o camisa 10 que é conhecido por sua enorme disciplina tática e dedicação dentro de campo, marcou quatro gols em oito jogos disputados na temporada.

No primeiro tempo contra o Palmeiras, Rony marcou um gol típico de um centroavante, quando aproveitou um excelente cruzamento de Raphael Veiga, se antecipou ao zagueiro e resvalou de leve na bola, deixando o goleiro Cássio vendido no lance. Já na segunda etapa, em um lance até que parecido, o atacante aproveitou outro lançamento de Raphael Veigo, subiu e cabeceou a bola para o fundo das redes.



Com esse excelente momento na carreira, o atacante disse que continuará trabalhando forte, já que deseja marcar mais gols. “Eu quero fazer mais. Foi um jogo difícil, mas sabemos que marcar em clássico é sempre importante. A confiança acaba aumentando. Muito feliz de ajudar a minha equipe da melhor maneira possível. O mais importante é não perder. Todo o elenco está de parabéns pela entrega e dedicação”, apontou Rony.



Melhorando a cada temporada

Desde que chegou ao Verdão, a média de gols de Rony tem aumentado consideravelmente. Em 2020, sua primeira temporada pela equipe, o atacante disputou 53 jogos e marcou apenas 11 gols, uma média de um gol a cada 4,8 partidas disputadas. Já no ano passado, o camisa 10 disputou 61 jogos e balançou as redes 23 vezes, com isso, sua média evoluiu para 1 gol a cada 2,6 partidas.

Neste início de temporada, Rony tem marcado uma vez a cada dois jogos pelo menos. Com isso, fica evidente que o jogador está totalmente adaptado ao estilo de jogo do Palmeiras e evoluiu bastante sob o comando de Abel Ferreira. Além disso, para este início de campanha, o atacante tem revezado a posição com Endrick e após o jogo com o Corinthians ele falou um pouco sobre essa mudança em seu estilo de jogo.

“A gente vem revezando muito ali na frente. Nós não temos uma posição fixa. Era uma posição que eu fiz minha carreira toda, jogando pelos lados, mas faz dois anos que venho fazendo o falso nove. É lógico, você acaba se adaptando”, disse o camisa 10.

Com os dois marcados na última quinta-feira, Rony soma três gols feitos contra o Corinthians, e curiosamente os três foram de cabeça e com assistência de Raphael Veiga. Segundo o atacante, a justificativa para isso é que eles treinam muito esse tipo de jogada, e que Abel Ferreira sempre destaca que os jogadores precisam ter uma boa impulsão. “Nós treinamos a nossa bola parada. E o professor sempre fala, não importa o seu tamanho, importa o salto e o tempo de bola. Eu sempre tive esse tempo de bola. Fico feliz de marcar gols de cabeça, acho que tenho até mais gols de cabeça do que em chute”, contou o camisa 10.

Agora, o Verdão só retorna a campo na próxima quarta-feira, quando atuará em casa contra o Red Bull Bragantino.

