SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O acerto de Marcelo com o Fluminense concretiza mais uma bandeira de campanha do presidente Mário Bittencourt e aumenta a expectativa em torno de Thiago Silva.

O dirigente, que está no início do segundo mandato, nunca escondeu a vontade de contar com a volta de jogadores identificados com o clube e sempre citou três nomes com maior entusiasmo: Fred, Marcelo e Thiago.

O ex-atacante, bicampeão brasileiro no Flu e ídolo da torcida, concretizou o regresso em maio de 2020, pouco antes de Bittencourt completar um ano à frente da instituição. O então camisa 9 se aposentou no ano passado e aceitou o convite para ser diretor de planejamento no próprio Tricolor.

Agora, é Marcelo quem retorna. Cria de Xerém, chega com status de estrela após carreira vitoriosa no Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo. O contrato vai até dezembro de 2024, com opção de renovação até o fim de 2025.

Thiago Silva, por sua vez, renovou com o Chelsea, da Inglaterra, e vai defender o clube inglês até o fim da temporada 2023/24. O contato do jogador com a atual diretoria é constante, e as partes já demonstraram inúmeras vezes -e publicamente- a vontade de que os caminhos voltem a se cruzar.

Belle Silva, esposa do zagueiro, alimentou ainda mais essa esperança da torcida em ver o "Monstro" vestir novamente a camisa tricolor. Em publicação feita pela sogra de Marcelo sobre o retorno dele ao Flu, ela comentou: "A gente se encontra ano que vem...".

Campeão da Copa do Brasil de 2007, o zagueiro também tem no currículo passagens por clubes como Milan e PSG.

Mário também adotou o discurso em negociações de menor impacto, como foi o caso do atacante Alan, no ano passado. Revelado pelo Tricolor, ele voltou às Laranjeiras após 12 anos.

CITADOS NO COMEÇO DO ANO

Em entrevista coletiva realizada no fim de janeiro, Mário Bittencourt tinha comentado novamente sobre a vontade de ter os jogadores no elenco.

"Nós estamos primeiro esperando a decisão dele [Thiago Silva] com o Chelsea. Não sabemos se ele vai renovar lá ou não. Estamos esperando essa notícia para, depois disso, iniciar ou não uma conversa para fazer com que ele volte para o Fluminense", disse o presidente, em coletiva no fim de janeiro.

"É uma outra vontade que a gente tem de trazer [Marcelo], mas ele tem situação parecida com a do Thiago Silva, ainda tem contrato na Grécia que vai até maio. A gente vem esperando qual decisão ele vai tomar, se vai renovar ou não. Saiu uma notícia recente de que o Al-Nassr, time do Cristiano Ronaldo, estava interessado nele. Enfim, seguimos acompanhando a situação", completou, à época.