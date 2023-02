ARACAJU, SE (UOL-FOLHAPRESS) - Com verdadeiro espetáculo de Messi e Mbappé, o PSG venceu o clássico francês contra o Olympique de Marselha por 3 a 0, neste domingo (26), fora de casa.

Em noite de golaços, Messi deu duas assistências para Mbappé, que devolveu o presente para Messi guardar o dele.

Com a vitória, o PSG chegou a 60 pontos e abriu oito de vantagem sobre o rival no Campeonato Francês.

ARCO E FLECHA

Primeiro, de Messi para Mbappé. Depois, de Mbappé para Messi. Em seguida, de Messi para Mbappé novamente: foi assim que o PSG resolveu o clássico contra o Olympique de Marselha.

Mbappé é o artilheiro do Campeonato Francês com 17 gols. Já Messi lidera nas assistências, com 12. Detalhe: quase metade dos gols do francês (8) saiu com passes do argentino.

MAIOR ARTILHEIRO DO PSG

Com os dois gols de hoje, Mbappé empatou com Cavani como maior artilheiro da história do PSG. São 200 bolas na rede em 246 jogos pelo time parisiense com apenas 24 anos.

OLYMPIQUE

Pau López; Bailly (Clauss), Balerdi, Kolasinac, Under (Payet); Rongier, Veretout, Guendouzi, Malinovskyi (Ounahi), Nuno Tavares; Alexis Sánchez (Vitinha). T.: Igor Tudor.

PSG

Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe (Danilo); Mukiele (Emery), Vitinha, Verratti, Fabián Ruiz, Nuno Mendes (Bernat); Messi e Mbappé. T.: Christophe Galtier

Local: Estádio Vélodrome, Marselha

Data e hora: domingo (26), às 16h45 (de Brasília)

Árbitro: Clément Turpin

Auxiliares: Nicolas Danos e Benjamin Pages

Cartões amarelos: -

Gols: Mbappé, aos 25', e Messi, aos 29' do primeiro tempo; Mbappé, aos 9' do segundo tempo.