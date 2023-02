SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ronaldinho Gaúcho fez ontem (26) a sua estreia na Kings League, torneio de futebol society organizado por Gerard Piqué, e viu seu time ser derrotado nas penalidades depois de desistir de uma das cobranças e proporcionar um momento hilário junto aos árbitros da partida.

Nas cobranças de pênalti da competição, chamadas de 'shoot-out', os jogadores saem correndo com a bola desde o meio-campo e tentam marcar o gol cara a cara com o goleiro.

COMO FOI A ESTREIA DE RONALDINHO?

O Porcinos FC, time de Ronaldinho Gaúcho, acabou derrotado por 3 a 1 nos pênaltis depois de um empate sem gols no tempo normal,

Aos 42 anos e sem a mesma forma física dos tempos de jogador profissional, Ronaldinho começou o jogo no banco de reservas e foi a campo ainda no primeiro tempo.

Assim que entrou, Ronaldinho recebeu a faixa de capitão de um dos companheiros de time e, logo em seu primeiro lance, cobrou uma falta, que parou na barreira.

Ronaldinho fez pouco no jogo, especialmente no primeiro tempo, quando ficou mais pelas beiradas do campo e teve dificuldades de escapar da marcação.

O ex-craque do Barcelona até melhorou na segunda etapa e assustou com duas finalizações, uma para fora e outra bem defendida pelo goleiro. No geral, porém, a sua atuação foi discreta.

TIME LIDERA A KINGS LEAGUE

Apesar da derrota, o Porcinos FC lidera a Kings League com 18 pontos, sendo cinco vitórias, dois empates e, agora, uma derrota. Ainda restam três rodadas para o fim da fase classificatória.

A equipe de Ronaldinho volta a campo no próximo domingo, dia 5, para encarar o Ultimate Móstoles, terceiro colocado da tabela.

COMO FUNCIONA A KINGS LEAGUE

A Kings League é um campeonato de futebol society com regras peculiares para atrair o público jovem.

Há cartas com "armas secretas" para ganhar um pênalti ou dobrar o valor dos gols, por exemplo.

Estão envolvidos Piqué, Aguero, Casillas e Ibai Llanos, um dos maiores streamers do mundo e quem comanda o Porcinos FC.

São 12 times, cada um deles administrado por um ex-jogador ou streamer famoso. Os jogos de futebol de 7 têm dois tempos de 20 minutos e são disputados todo domingo em um complexo esportivo de Barcelona.

Após 11 rodadas, tem o mata-mata, que termina na decisão em 26 de março, no estádio Camp Nou.

A Kings League passa na Twitch e no YouTube e tem média superior a 300 mil visualizações por rodada, mais do que a maioria dos jogos do Campeonato Espanhol.