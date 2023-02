SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão mundial, Lionel Scaloni, da seleção argentina, foi eleito o melhor técnico do mundo pelo The Best, prêmio organizado pela Fifa e realizado hoje em Paris, na França.

É a primeira vez que Scaloni recebe o prêmio da Fifa. Ele competia com com Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Pep Guardiola (Manchester City).

O trofeu premia a campanha que culminou no título da seleção de Lionel Messi na Copa do Mundo do Qatar.

O prêmio levou em consideração o desempenho dos técnicos no período entre 8 de agosto de 2021 e 18 de dezembro de 2022, incluindo, portanto, a Copa do Mundo do Qatar.