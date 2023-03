SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - David Alaba, defensor do Real Madrid, precisou se explicar nas redes sociais após ter votado em Lionel Messi, ídolo do Barcelona, como melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa.

"A seleção austríaca vota neste prêmio como uma equipe, não só eu. Todos no conselho da equipe podem votar e é assim que se decide", iniciou Alaba.

"Todos sabem, principalmente Karim, o quanto o admiro e suas atuações. E já disse muitas vezes que para mim ele é o melhor atacante do mundo, e continua sendo. Sem dúvida", concluiu.

O defensor austríaco foi o único jogador do Real que votou em Lionel Messi como vencedor do prêmio.

Após a notícia se espalhar, diversos torcedores da equipe merengue invadiram o Instagram de Alaba para fazerem comentários racistas e pedirem a saída do jogador do clube.

O jogador ganhou destaque com a camisa do Bayern de Munique e chegou ao Real Madrid sem custos na temporada 2021/22.