SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com um Palmeiras discreto no mercado da bola, Abel Ferreira encontrou uma "solução caseira" para seu meio-campo. O português perdeu Danilo para o Nottingham Forest no início da temporada.

E muito deve-se ao bom início de ano de Gabriel Menino. Preterido na última temporada, a Cria da Academia assumiu a vaga de Danilo e obrigou Abel a alterar o sistema de construção de jogadas do Palmeiras.

Zé Rafael virou "cinco" para Menino se encaixar no time. Além da construção com dois homens, Abel "virou" o sistema do meio-campo alviverde, e deu liberdade para o seu "playmaker".

GOLS E MENTALIDADE FORTE

Menino tem três gols em 11 jogos nesta temporada, e brilhou na Supercopa. Ainda brigando por um lugar no time, o camisa 25 fez dois na vitória contra o Flamengo.

A retomada do camisa 25 ganhou até comemoração especial. Após fazer seus gols, Menino leva um dos indicadores à cabeça e, com o outro braço, mostra a "força".

E OS REFORÇOS?

Apesar do bom momento do meio-campo, o Palmeiras segue em busca de um volante. Após a vitória contra a Ferroviária, o técnico Abel Ferreira deu um "spoiler" aos jornalistas.

Além disso, o treinador não descarta testar o zagueiro Luan ou o jovem Fabinho na "posição 5".

O Palmeiras esteve próximo de Andrey, do Chelsea, mas divergências com o clube inglês esfriaram o negócio. O meio-campista será emprestado ao Vasco até o meio do ano.

O clube não tem pressa. A expectativa é que o reforço chegue entre março e abril, quando começam as principais competições da temporada.