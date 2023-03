PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - Vinte e três pessoas encapotadas se enfileiravam na manhã desta quarta-feira (1º) na entrada da Arena Bercy, um dos principais espaços que receberão competições durante as Olimpíadas de Paris, em 2024.

A fila começava no portão de entrada da arena, mas nada tinha a ver ? não ainda ? com os Jogos Olímpicos.

A Arena Bercy, hoje oficialmente chamada de Accor Arena, recebe shows de artistas renomados desde que nasceu, em 1984. Nesta quarta-feira, quem pisou no palco da arena parisiense foi a banda britânica Panic! At The Disco.

O show seria só à noite, mas Meggane e Louanne, de 29 e 18 anos, não quiseram correr o risco de ficar longe. Meggane completa 30 anos à meia-noite e veio de Viena, na Áustria, só para acompanhar a banda.

O solzinho tímido deu uma leve ajuda aos fãs friorentos que optaram por passar o dia ali. A temperatura pela manhã chegou a 2°C, com sensação térmica de 0°C, e a tendência ao longo do dia não é melhorar muito mais que isso.

PALCO DE GRANDE SUCESSOS

O histórico da Arena Bercy é de peso: Madonna, Paul McCartney, U2, Shakira e Rolling Stones já deixaram suas marcas no local. E, nas Olimpíadas, essa importância será honrada. A Arena Bercy vai receber nada menos que o Dream Team americano ?as disputas de basquete rolarão por lá?, a ginasta Simone Biles (caso volte a competir) e a brasileira Rebeca Andrade. As disputas de ginástica de trampolim também serão lá.

A Arena Bercy é uma das exceções entre o canteiro de obras que se tornou Paris pouco mais de um ano antes das Olimpíadas. Diversas estruturas precisaram ser reformadas; outras, construídas do zero, como o Centro Aquático.

Não é o caso da arena. Não se vê qualquer sinal de obras no entorno ? muito menos de que é um espaço que precisa de manutenção. Está pronta à espera das grandes estrelas do esporte mundial.

BERCY DO ESPORTE

Eventos esportivos já são de praxe no estádio. Desde 2008, é o principal local do torneio de tênis ATP Masters de Paris. A Bercy recebe, ainda, o Grand Slam Paris, o All-Star Game, de basquete, lutas de UFC e outros tantos torneios esportivos de esportes olímpicos. É palco, ainda, de competições de esportes eletrônicos. Desde 2017, recebe o Campeonato Europeu de League of Legends.

A estrutura piramidal da arena é um atrativo à parte. Ela começa a ser vista no início do Parque de Bercy, uma área verde com pistas de corrida ?por ele, passará a Meia Maratona de Paris, que ocorre no próximo dia 5. Um carrossel, árvores secas, corvos cantarolantes e hoje, excepcionalmente, fãs de Panic! At The Disco completam a cena bucólica que forma o entorno do estádio. Quem sabe a torcida não poderá comemorar lá também alguns pódios dos ginastas brasileiros daqui a pouco mais de 500 dias.