O Track&Field Open de Beach Tênnis aterriza em Juiz de Fora neste fim de semana com uma etapa do maior circuito de Beach Tênnis do país. São mais de 30 etapas nacionais, além de três finais regionais e uma final especial com os campeões de cada edição.

Em Juiz de Fora, cerca de 300 pessoas estão inscritas para o evento, que conta com as categorias Iniciante, C, B e A, com duplas masculinas, femininas e mistas, disputado entre esta sexta (03) e domingo (05).

Márcia Coelho, proprietária da Track&Field em Juiz de Fora e responsável por conseguir trazer uma etapa do circuito para a cidade, relatou a importância do evento para o cenário esportivo local.

"Fico feliz demais em receber uma edições do Open de Beach Tênnis, que esse ano vai ser o maior campeonato do esporte no Brasil. Temos esse litoral super extenso e maravilhoso e a marca valorizar o interior, prestigiar o interior é muito legal. Saber que está acontecendo um esporte é uma coisa, viver o esporte, ter estímulo e incentivo pra isso é outra coisa e é muito legal a Track&Field ter esse olhar. Poder trazer isso para as areias de Juiz de Fora é muito gratificante", conta Márcia.

A empresária ainda comentou sobre a preocupação com a saúde e incentivo ao esporte que a marca possui.

"A Track que sempre investe no esporte na prevenção da saúde, trás no DNA dela essa consciência de corpo mente e espirito tá cumprindo seu papel social no Brasil de estar incentivando e estimulando todos a praticar um esporte, cuidar da saúde e consequentemente cuidar da mente", finaliza Coelho.

SUPERANDO OBSTÁCULOS

Dos 300 inscritos, uma história chama um pouco a atenção, é do represente comercial, Diogo Marson. Praticante de Beach Tênnis há mais de dois anos, em setembro de 2022, Diogo tomou um susto. Um acidente de moto a caminho de um campeonato quase o vitimou. Além de tudo, Diogo ainda poderia perder um dos pés. Foram dias de muitas lutas e superações.

"Todos os dias foram uma provação naquele hospital. Fiquei 40 dias internado, 5 dias na UTI. Cada dia era uma vitória e cada dia eu pensava hoje o dia não foi, mas ao mesmo tempo eu pensava, hoje não foi bom, mas amanhã será outro dia".

Acostumado a praticar atividade física e respirar o esporte, a recuperação de Diogo foi relativamente rápida, de acordo com ele.

"Eu voltei a praticar realmente o esporte, mais ou menos quatro meses depois do acidente, que é um tempo sim, surpreendente. Os médicos todos estão tentando entender como que eu eu já voltei. Foi uma lesão muito grave, eu fui literalmente sem o pé pro hospital. Ele literalmente saiu da minha canela e estava quase do lado do meu peito, do lado da minha barriga no dia do acidente".

A história de Diogo chegou aos ouvidos de Márcia, que convidou o representante comercial para ser o embaixador do campeonato em Juiz de Fora. O convite foi prontamente aceito por Marson.

"Eu não imaginava que pudesse receber esse convite para ser embaixador do campeonato, pra ser essa pessoa que possa levar um pouquinho dessa história de superação para os outros. Eu fiquei realmente lisonjeado pela lembrança e pela ideia da Márcia. Conseguir passar um pouquinho pra todo mundo o que eu passei, de repente ajuda. As vezes as pessoas que não estão cem por cento e podem se inspirar um pouquinho na própria história e entender que a que a cabeça manda muito na gente também".

Diogo respira esporte e conta como ele é importante em sua vida e como o Beach Tênnis se encaixou perfeitamente e acabou virando uma paixão.

"O esporte é muito importante para a minha vida. Desde quando nasci sou praticante de várias modalidades de esporte, desde molequinho, molequinho mesmo. Espero realmente ter saúde, se Deus permitir, até os últimos dias da minha vida estar praticando esporte. É realmente uma das coisas de maior importância que eu levo para vida. Tenho o esporte como forma de cuidar da saúde, como bem-estar, como válvula de escape, de tudo um pouco. Eu vim do tênis e praticava há mais de quinze anos. Então ir para o Beach Tênnis foi bem divertido, mais que o tênis. Não ser tão formal, estar na areia, tem um som do lado, você tem os amigos e acaba formando um um círculo de amizade absurdo mesmo. É totalmente diferente. Foi uma das coisas que realmente me ergueu, o esporte, a vida saudável mesmo".

Sobre viver, estar vivo e conseguir superar todos os obstáculos que esse acidente colocou em sua vida, Marson se diz grato por tudo e está pronto para mais desafios.

"Fico muito grato por estar vivo, por estar voltando a competir e grato por estar praticando esporte de novo. Me sinto muito bem, cada dia melhor mesmo. Faço fisioterapia todos os dias sem exceção. É um trabalho forte, focado. Alinhado com a alimentação, musculação. Estou voltando gradativamente".

O Track&Field Open de Beach Tênnis acontece na Orla Beach Sports localizado na rua José Lourenço, 880, bairro São Pedro. O evento é aberto ao público que quiser assistir aos jogos.

