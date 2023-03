SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O canadense Lance Stroll já está no Bahrein e foi confirmado pela Aston Martin para correr na abertura do campeonato da Fórmula 1 no Bahrein. Ele era dúvida depois de sofrer um acidente de bicicleta há dez dias e lesionar os punhos. Caso Stroll não pudesse correr, o brasileiro Felipe Drugovich seria o titular do time neste fim de semana.

Stroll deu detalhes do acidente que sofreu na Espanha. "Foi uma infelicidade, eu caí da bicicleta quando meu pneu pegou um buraco. Mas a lesão não foi significativa e passei por uma cirurgia pequena no meu punho direito que resolveu o problema rapidamente. Desde então, tenho trabalhado duro com minha equipe para assegurar que estou totalmente preparado para completar este fim de semana", disse o piloto.

A Aston Martin confirmou que Drugovich e o outro reserva do time, Stoffell Vandoorne, seguem no Bahrein como os reservas neste fim de semana, que promete ser muito bom para a equipe. A Aston, que tem também Fernando Alonso como piloto, foi a sensação dos testes de pré-temporada, e existe inclusive a expectativa que eles disputem com a Mercedes para ser a terceira força no Bahrein, ou até possa incomodar a Ferrari caso o time italiano sofra com os pneus da mesma maneira que no teste.

Agora, o procedimento normal é que Stroll faça os treinos livres e, caso ele não sinta nenhum problema, dispute o GP. O regulamento diz que o piloto que faz a classificação tem de fazer a corrida. Ou seja, é possível que um time use um piloto nos treinos livres e outro na classificação e na corrida no caso de algum problema médico.

Drugovich se diz preparado e agradou a equipe nas duas sessões que fez durante a pré-temporada, quando estava sendo avaliado para, eventualmente, substituir Stroll. No final das contas, toda essa história foi positiva para o brasileiro, que só tinha andado com um carro de Fórmula 1 em três oportunidades antes dos testes. A primeira foi para conseguir a superlicença, em um teste de 300km em Silverstone. A segunda foi em um treino livre em Abu Dhabi e a terceira no teste de jovens pilotos também na pista de Yas Marina.

Agora, o atual campeão da Fórmula 2 tem também a experiência com o carro novo da Aston Martin, com o qual fez 117 voltas no teste, o equivalente a mais de dois GPs do Bahrein completos.

As atividades de pista para a etapa de abertura do campeonato começam nesta sexta-feira (3), com treinos livres às 8h30 e às 12h pelo horário de Brasília.