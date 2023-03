- Gauchão: clássico Grenal tem estreia de Suárez e volta de Luiz Adriano

O Grenal deste domingo (5), às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Campeontao Gaúcho, será o primeiro grande teste para ambos os times em 2023. Invictos, os rivais não encontraram dificuldade no Estadual e se garantiram nas semifinais com antecedência. Os tricolores, atuais pentacampeões, lideram a competição, com 25 pontos. Os colorados somam seis pontos a menos.

No Grêmio, a novidade pode ser o retorno do volante Felipe Carballo, que esteve fora da vitória por 2 a 0 sobre o Campinense, na última quarta-feira (1º), no Mané Garrincha, pela Copa do Brasil, por fadiga muscular. Caso não atue, Mathías Villasanti é a opção. A tendência é que o técnico Renato Portaluppi escale o Tricolor com Adryel; João Pedro, Bruno Alves, Walter Kannemann e Reinaldo; Felipe Carballo (Mathías Villasanti), Pepê e Bitello; Franco Cristaldo, Vina e Luiz Suárez.

Por falar em Suárez, o atacante de 36 anos chega ao primeiro Grenal defendendo um histórico goleador em clássicos. Foram 40 disputados na carreira, considerando as passagens por futebol uruguaio (Nacional), holandês (Ajax), inglês (Liverpool) e espanhol (Barcelona e Atlético de Madrid), com 26 gols e 11 assistências. Quase uma participação em gol por partida.

Se o Grêmio tem Suarez, o Inter tem Luiz Adriano. De volta ao Beira-Rio após 16 anos, o atacante foi apresentado na última terça-feira (28), participou dos treinamentos da semana e pode reestreiar pelo Colorado, após 16 anos, justamente em um Grenal, clássico que disputou uma vez - e venceu. Cria da base e campeão mundial pelo time em 2006, ele não atua desde 4 de fevereiro, quando se despediu do Antalyaspor (Turquia). Neste ano, o camisa 9 fez seis partidas, cinco como titular, marcando dois gols.

Como Mano Menezes tem o elenco todo à disposição, Luiz Adriano deve iniciar a partida no banco. A expectativa é que o técnico escale o Inter com Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel Baralhas, Carlos de Pena e Alan Patrick; Mauricio, Wanderson e Pedro Henrique.

No Gauchão, os quatro melhores colocados, ao final da primeira fase, avançam às semifinais. O Grêmio pode ser alcançado pelo Inter na classificação, mas seguiria à frente do rival, mesmo que ambos empatem em pontos, pelo número de vitórias. O Colorado, apesar de já classificado, ainda precisa assegurar, o segundo lugar, em disputa que tem o Ypiranga-RS como principal adversário.

A partida deste domingo (5) será a de número 438 na história do Grenal. O Inter lidera a estatística do principal clássico do Rio Grande do Sul, com 160 vitórias, contra 139 do Grêmio e outros 138 empates. O último duelo foi em 23 de março do ano passado, pela semifinal do Gauchão, com triunfo colorado, fora de casa, por 1 a 0. Apesar do resultado, foi o Tricolor o classificado à decisão, por ter ganhado o primeiro jogo, no Beira-Rio, também em Porto Alegre, por 3 a 0.