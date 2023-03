SÃO PAULO, SP, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - Advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martell solicitou duas medidas para a próxima fase do processo, que é o exame psicológico da mulher que o acusa de estupro.

Martell pediu que um perito particular, contratado por ele, acompanhasse o profissional designado pelo Tribunal na entrevista com a denunciante. E não foi só isso.

O advogado pediu, ainda, que o exame psicológico fosse gravado. O pedido já havia sido recusado pelo juizado, mas o advogado do brasileiro não se satisfez com a decisão. Entrou com um recurso para tentar a permissão da gravação.

À reportagem, a advogada da vítima, Ester García López, afirma que ela e a procuradora do caso já se opuseram tanto à gravação como à participação do perito particular na avaliação psicológica.

Este é o último procedimento do processo. Assim que o laudo for emitido, a Justiça espanhola vai marcar a data do julgamento de Daniel Alves. A sentença deve sair ainda neste ano.