O Galo Carijó está próximo de anunciar mais dois reforços para a disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro. São eles o atacante Dane, atleta juiz-forano, e o goleiro Patrick Ritter, que estava jogando o Campeonato Carioca pelo Bangu.

FOTO: Redes Sociais - O atacante Dane volta para Juiz de Fora após passagem pelo Villa Nova

Dane, que foi destaque do Villa Real na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro em 2022, retorna para Juiz de Fora após uma passagem pelo Villa Nova este ano. Ele já está treinando com o elenco, mas ainda não foi oficializado pelo clube. Já o goleiro Patrick Ritter, também atuou no Campeonato Paranaense em 2023 pela equipe do Rio Branco.

No início de fevereiro o Tupi anunciou parte do elenco que vai disputar a competição estadual.

FOTO: Redes Sociais - O goleiro Patrick Ritter

AMISTOSO CONTRA O BOTAFOGO

No próximo sábado (18) o galo carijó recebe a equipe Sub-23 do Botafogo, às 16h no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. Segundo informações do clube, o confronto faz parte do planejamento de preparação da equipe visando o acesso à elite do futebol mineiro.

