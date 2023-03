SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Haaland tem apenas 25 partidas disputadas na Liga dos Campeões, mas o atacante revelação já se encontra entre os maiores goleadores da história do torneio da Uefa, com 33 gols marcados.

Depois de marcar cinco na vitória do Manchester City sobre o RB Leipzig, Haaland não só bateu recordes impressionantes, como entrou no Top 25 dos artilheiros da Champions.

*

CONFIRA O RANKING:

1 - Cristiano Ronaldo - 141

2 - Lionel Messi - 129

3 - Robert Lewandowski - 91

4 - Karim Benzema - 88

5 - Raúl González - 71

6 - Ruud van Nistelrooy - 60

7 - Andriy Shevchenko - 59

8 - Thomas Müller - 53

9 - Thierry Henry - 51

10 - Filippo Inzaghi - 50

11 - Zlatan Ibrahimovi? - 49

12 - Alfredo Di Stéfano - 49

13 - Mohamed Salah - 48

14 - Sergio Agüero - 47

15 - Eusébio - 47

16 - Didier Drogba - 44

17 - Neymar - 43

18 - Alessandro Del Piero - 43

19 - Kylian Mbappé - 40

20 - Fernando Morientes - 39

21 - Ferenc Puskás - 36

22 - Edinson Cavani - 35

23 - Gerd Müller - 34

24 - Wayne Rooney - 34

25 - Erling Haaland - 33

26 - Samuel Eto'o - 33

O norueguês divide o posto com Samuel Eto'o, ex-atacante de Camarões que fez história no Barcelona e na Inter de Milão. O impressionante é que o camisa 9 do City chegou muito mais rápido na marca, e somente com 22 anos de idade.

Apenas um brasileiro está localizado acima de Haaland neste momento: Neymar, com 43 gols. Graças à 'manita' dessa terça, o norueguês desbancou de uma só vez Rivaldo, Kaká e Jardel.