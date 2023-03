MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS ) - O técnico Renato Paiva afirmou que, apesar da eliminação do Bahia na Copa do Nordeste, isso não vai interferir no restante da temporada que agora tem pela frente o restante do Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e o início da Série B.

O Bahia empatou nesta terça-feira (14) com o Fluminense-PI e está matematicamente eliminado da Copa do Nordeste. A partida, disputada no estádio Lindolfo Monteiro, acabou com as chances já pequenas de uma continuidade no torneio. O time cumpre tabela contra o CRB no dia 22 deste mês, mas precisava vencer o Fluminense para chegar à última rodada ainda sonhando.

Durante coletiva à imprensa após a partida, Renato Paiva reconheceu que a equipe não teve um bom desempenho na competição regional, mas ressaltou que é preciso olhar para frente e trabalhar duro para alcançar os objetivos nas outras competições.

"Não interfere no restante da temporada. O restante da temporada é o Brasileirão, Copa do Brasil e o Baiano que ainda estamos lutando pela presença na final. Fato é que não esperávamos sair tão cedo do Nordestão, mas é uma prova que aconteceu tudo desde o início diante do Sampaio Corrêa."

Renato ressaltou ainda o fato de ter um elenco novo e um corpo técnico novo. "Não temos tempo para trabalhar. Temos 19 jogos realizados em dois meses. É uma rodada inteira de um campeonato português", comparou.

Em março, a equipe está enfrentando uma sequência de seis jogos em 20 dias. Sendo até o dia 20 um jogo eliminatório pela Copa do Brasil, duas semifinais do campeonato baiano e três jogos pela reta final da primeira fase da Copa do Nordeste, tudo isso somente entre os dias 01 e 21 de março.