SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Liverpool por 1 a 0 nesta quarta-feira (15), no estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O gol do confronto foi de Karim Benzema.

Com o resultado, os comandados de Carlo Ancelotti avançam às quartas de final da Champions. A ida foi marcado pela goleada dos espanhóis sobre os Reds por 5 a 2 em pleno Anfield.

O jogo também foi marcado pela ótima atuação dos dois goleiros, Alisson e Courtois, que protagonizaram belas defesas.

Os merengues se tornaram a primeira equipe a chegar a 300 jogos na competição da Uefa. Os atuais campeões seguem em busca da sua 15ª Orelhuda.

Agora, o Real se junta a Milan, Benfica, Chelsea, Bayern de Munique, Manchester City, Inter de Milão e Napoli, que também se classificaram, e aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário na próxima fase.

O JOGO

O confronto foi de muita intensidade. Nenhum dos dois times se apegou ao resultado da ida e fizeram um jogo digno de Champions.

O primeiro tempo foi de equilíbrio. Real Madrid e Liverpool alternaram o controle da partida e as duas equipes criam grandes chances de gol, porém param nas atuações inspiradas de seus goleiros.

A segunda etapa seguiu com o jogo bastante disputado. Precisando do resultado, os Reds seguiram pressionando, mas sem conseguir passar por Courtois. Do outro lado, o Real não diminuiu sua intensidade, apostando na velocidade de Vini Jr..

GOL E DESTAQUES

Courtois salvou! Salah ganhou de Rudiger em uma dividida na intermediária e tocou para Darwin Núñez. O uruguaio chutou rasteiro de dentro da área e o goleiro belga fez grande defesa com o pé para evitar o primeiro gol do jogo.

Alisson sensacional! Após um cruzamento, Rudiger ajeitou de cabeça na segunda trave e Vini Jr. chegou livre para finalizar à queima-roupa. O goleiro brasileiro esticou o braço e fez uma defesa espetacular no reflexo.

Na trave! Camavinga recebeu de Nacho com muita liberdade, chutou colocado de fora da área e a bola explodiu no travessão, depois de um leve desvio de Alisson.

Courtois duas vezes! Darwin Núñez invadiu a área, chutou colocado e o goleiro saltou para fazer grande defesa com as pontas dos dedos. Pouco depois, Gakpo recebeu de Diogo Jota na área, soltou uma bomba e, mais uma vez, o belga espalmou para salvar o Real.

Alisson também mostrou serviço! Valverde recebeu belo passe em profundidade de Benzema, saiu na cara do brasileiro e finalizou mal, em cima do goleiro. No rebote, o uruguaio cruzou rasteiro, o capitão do Real chutou de primeira e Alisson defendeu mais uma vez.

1 a 0. Benzema fz o gol do jogo! O francês recebeu ótimo passe pelo meio, foi desarmado por Van Dijk e a bola sobrou para Vini. O brasileiro furou ao tentar o chute e, mesmo caído, tocou de volta para o camisa 9, que escorou para o fundo da rede.

REAL MADRID 1 X 0 LIVERPOOL

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez), Militão, Rudiger e Nacho; Camavinga, Kroos (Tchouaméni) e Modric (Ceballos); Valverde, Vinícius Jr (Asensio). e Benzema (Rodrygo). T.: Carlos Ancelotti

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson (Tsimikas); Fabinho, Milner (Chamberlain) e Diogo Jota (Elliott); Salah, Darwin Núñez (Firmino) e Gakpo (Fábio Carvalho). T.: Jurgen Klopp

Estádio: Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha)

Cartões amarelos: Tsimikas (LIV)

Gol: Benzema, aos 32min do segundo tempo