SANTOS E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Robinho retomou sua rotina em Santos. O ex-jogador trocou a sua defesa e entende que o processo pelo estupro cometido na Itália irá demorar a ser concluído.

A defesa de Robinho agora é comandada pelo advogado José Eduardo Alckmin. A reportagem apurou que o profissional pediu para revisar todos os documentos do processo e busca a anulação da causa na Justiça da Itália.

O advogado deve argumentar que Robinho não teria tido direito amplo à defesa e que provas teriam sido obtidas por meios ilícitos, como escutas no seu telefone. Esse trâmite, no mínimo, daria mais tempo ao réu, que estava recluso em casa e agora se sente mais à vontade para sair.

Robinho foi jogar futevôlei no último sábado e participou de uma "pelada" no Clube Saldanha da Gama com ex-jogadores do Santos na última terça-feira. O futevôlei de sábado e o jogo de terça eram "sagrados" até o ex-atleta entender que o momento exigia discrição, após o Ministério Público Federal concordar com o pedido da Itália e dar prosseguimento do processo que pode levá-lo a prisão por nove anos.

Na terça-feira (14), o STJ determinou que Robinho seja convocado "imediatamente" para apresentar sua defesa no processo que tramita na corte.

A Justiça está procurando Robinho há 20 dias e já tentou encontrá-lo em quatro endereços em que ele não se encontrava. Na semana passada, depois de contratar a renomada banca de advogados, o ex-jogador informou ao STJ seu endereço atual.

"A ministra Maria Thereza de Assis Moura determinou, novamente, a citação de Robinho, agora no endereço em que ele, segundo sua defesa, se encontra", informou o STJ, em nota. "Não se trata, portanto, de convocação do jogador, no sentido comum da palavra, mas no sentido de ter a oportunidade de se manifestar sobre o pedido apresentado pelo governo italiano."

O QUE DIZ A DEFESA DE ROBINHO

"A decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, atendeu petição do advogado José Eduardo Alckmin, que representa Robinho. Os advogados do atleta tomaram a iniciativa de informar seu endereço correto, para que ele seja citado e possa apresentar sua defesa. A citação é uma fase necessária e natural do processo."