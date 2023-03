Como adiantado pelo Portal Acessa.com, o Tupi oficializou a chegada do meia atacante juiz-forano Daniel Reis, conhecido como Dane, ex-Villa Nova, Tupynambás e Villa Real.

Sobre sua passagem pelo Villa Nova e retorno ao Galo Carijó o jogador relata.

"Tive uma passagem pelo Villa, onde a equipe se saiu bem e conseguimos nos classificar para o Brasileiro e para a Copa Inconfidentes e fizemos uma boa campanha. Agora minha cabeça está voltada para o Tupi, para ajudar a equipe e colocá-la de volta onde ela merece. Espero poder ajudar com gols, assistências e o que for preciso para poder colocar o Tupi de volta à elite do futebol mineiro".

Dane fez parte do elenco vice-campeão mineiro Sub 20 em 2019 e em 2020 integrou o time profissional. Após três anos, ele volta a vestir a camisa da equipe juiz-forana.

FOTO: Tiago Castilho | Tupi FC - O meia atacante passou por Villa Nova, Villa Real e Tupynambás