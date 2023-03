SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incidente envolvendo o treinador do São Paulo, Rogério Ceni, e o jogador Marcos Paulo causou atrito entre o elenco. Durante um treino no Centro de Treinamento, Ceni repreendeu o jogador e colocou a mão no peito e o dedo em riste, o que deixou os outros jogadores constrangidos.

O incidente gerou reclamações dos atletas com a diretoria e será discutido em uma reunião com o técnico e os jogadores nesta quinta-feira (16).

A cobrança de Ceni foi em relação a uma postagem de uma letra de música que criticava hipocrisia e simpatia também desagradou os jogadores.

Há relatos de que o técnico não tem um bom relacionamento com o elenco e que ignora alguns jogadores de forma pouco profissional. Os jogadores acreditam que a sequência de resultados pode determinar a demissão do treinador.