O campeão paralímpico brasileiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, comemorou em grande estilo, nesta quinta-feira (16), seu aniversário de 21 anos, ao quebrar seu próprio recorde mundial nos 150 medley, da classe S2 (comprometimentos físico-motores severos), no primeiro dia de disputas da World Séries, em Sheffield (Inglaterra). O nadador mineiro faturou a medalha de ouro ao concluir a prova em 3min23s83, baixando em mais de 23 segundos a marca obtida por ele em abril do ano passado, em São Paulo.

