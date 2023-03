SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo decidiu manter Rogério Ceni após a crise gerada pela forte discussão com o atacante Marcos Paulo na última quarta-feira (15), mas o técnico ainda corre risco no cargo.

O QUE ACONTECEU

A diretoria do São Paulo vai monitorar o ambiente do clube nos próximos dias. A reportagem ouviu que o clima com o elenco e parte da comissão técnica está péssimo.

A maior parte dos jogadores entendeu que Ceni exagerou com Marcos Paulo e essa foi a gota d'água após outros episódios recentes. Com mão no peito e dedo em riste, faltou pouco para agressão de fato.

Líderes do elenco externaram o descontentamento à direção e acreditavam que o treinador seria demitido, mas a vida seguiu na quinta (16), após um papo entre Ceni, Marcos Paulo e a diretoria.

Em reunião com o elenco, Rogério Ceni pediu união e mostrou os planos para o período de treinamentos. Não houve pedido de desculpas.

Quem convive com Ceni afirma que o treinador não está arrependido e entende que precisava "colocar Marcos Paulo na linha".

PROBLEMAS ANTIGOS

Rogério Ceni é visto no São Paulo como uma pessoa difícil de lidar. Crises recentes ocorreram também no Cruzeiro, Flamengo e na primeira passagem pelo Tricolor. A exceção foi o Fortaleza.

Ceni incomoda os jogadores por fazer críticas públicas e raramente admitir erros. Os atletas entendem que ele sempre transfere responsabilidade: "Ele ganha e nós perdemos".

No dia a dia, o treinador raramente brinca. E quando isso ocorre, as brincadeiras muitas vezes disfarçam críticas ou são cercadas de ironia e sarcasmo.

O treinador dispensou atletas importantes para o elenco, como Miranda, Patrick, Reinaldo e Eder, e não tem boa relação com os jogadores que o questionam. O próprio Marcos Paulo é analisado como "bocudo".

O UOL também ouviu que Ceni gera incômodo por supostamente tratar melhor os jogadores que indica como reforços. Os que chegam via diretoria são contestados.

POR QUE MANTER?

O São Paulo foi eliminado no Campeonato Paulista pelo Água Santa e a discussão com Marcos Paulo gerou uma grande crise. Por que Rogério Ceni continua?

O técnico tem o apoio do presidente Julio Casares e do diretor Carlos Belmonte. O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho têm estado neutros no dia a dia.

Pessoas do clube ouvidas pela reportagem entendem que Casares tem dificuldade para separar o técnico do ídolo. O ano de eleição no clube também pesa pela permanência de Ceni.

Casares sempre evitou qualquer manifestação pública contra Rogério Ceni, enquanto o treinador já deu diversos recados negativos ao trabalho da direção.

O presidente tenta contornar essa grave situação, mas Ceni corre sério risco se o ambiente na Barra Funda continuar pesado como está.