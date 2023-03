PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Suárez é um fator extra na rivalidade do futebol gaúcho. Não bastasse tudo que Inter e Grêmio já disputam em campo, o duelo chegou até a quantidade de sócios, pelo crescimento que o time tricolor teve desde a chegada do atacante uruguaio.

QUEM VENCE O GRE-NAL

Inter e Grêmio possuem critérios diferentes para analisar seus quadros sociais. O UOL buscou detalhes de ambos.

O Grêmio tem, atualmente, 86.200 sócios ativos. Um sócio é considerado ativo quando ele está adimplente ou inadimplente em até seis meses.

Desses, 25.200 vieram no 'efeito Suárez'. No fim de dezembro, quando o jogador foi anunciado e houve a última campanha associativa do clube, eram aproximadamente 61 mil sócios ativos.

O Inter separa seus sócios em adimplentes, 88.292, e inadimplentes, 16.417. Para o time colorado, o sócio é considerado inadimplente quando atrasa seu pagamento em mais de 30 dias.

A última campanha do time vermelho foi lançada em fevereiro e se chama 'Juntos Somos Inter'. Ela prevê benefícios em mudança de categorias de sócios e novas adesões.

Considerando os sócios ativos do Grêmio e os adimplentes do Inter, mesmo que com critérios diferentes, o clube colorado lidera por margem pequena.