SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos vive um dilema com Lucas Braga no mercado da bola. O time tem dúvidas sobre negociar ou não o jogador de 26 anos.

O Botafogo fez uma consulta recente a Lucas Braga, mas a negociação não avançou.

O Santos não se animou com os valores sinalizados pelo clube carioca.

O clube praiano procura justamente atacantes de velocidade como Braga e a saída dele representaria um problema.

Só que o Santos precisa fazer dinheiro e não descarta vender o atleta mesmo assim.

Lucas Braga é visto no clube como "reserva de luxo". O Santos esperava uma maior evolução dele nos últimos meses.

CADÊ OS REFORÇOS

O Santos mira contratações após a eliminação no Campeonato Paulista, mas não tem negociações avançadas com ninguém.

O Peixe quer um zagueiro, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, um volante, um ponta e um centroavante.

Se negociar Lucas Braga, o Santos iria atrás de dois pontas. Odair quer a permanência de Braga.

Dois dos alvos do Santos ainda estão distantes: o lateral-esquerdo Jamerson, do Guarani, e o volante Jean Lucas, do Monaco (FRA).