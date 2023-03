RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Andrey Santos saiu às pressas do Maracanã, nesta quinta-feira (19), depois da derrota do Vasco para o Flamengo na semifinal do Carioca. O volante tinha um avião para pegar, em um processo de decolagem acelerada da carreira. Nesta segunda-feira (20), ele desembarca no Marrocos para se apresentar à seleção brasileira, como mais um passo recente de amadurecimento e projeção.

O QUE ACONTECEU

Andrey tem passado por um turbilhão de sensações aos 18 anos: foi destaque na seleção sub-20, vendido ao Chelsea, emprestado de volta ao Vasco por não conseguir a permissão de trabalho na Inglaterra e convocado por Ramon Menezes para a principal.

Assim, vai ter a chance de treinar e -quem sabe jogar- ao lado de uma de suas referências: Casemiro.

"Ele mira muito o Casemiro, faz parte da posição dele. Possivelmente podem atuar juntos alguns minutos aí", conta André, pai do jogador, em entrevista à reportagem.

A VISÃO DA FAMÍLIA

Andrey foi convocado ao lado de Casemiro, João Gomes e André como volantes da seleção para o jogo de sábado (25), contra Marrocos, em Tânger.

No Vasco, ele tem vivido uma sequência como titular. A reestreia foi na vitória vascaína sobre o Flamengo na Taça Guanabara, dois dias depois da convocação. Depois, o Vasco entrou em uma instabilidade: foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC e caiu diante do próprio Fla nas semis do Carioca.

O efeito do holofote repentino sobre o volante gera atenção da família do jogador.

"Andrey se mostra muito seguro das coisas. Ele sabe onde quer chegar, tem metas, projetos, está com a cabeça focada. Está sendo uma evolução, passo a passo. Por tudo o que ele vem desenvolvendo na seleção desde o sub-15. É uma premiação, com bons frutos", acrescenta o pai do jogador, reforçando os conselhos que passa ao filho: "Pé no chão, sabedoria."

A família de Andrey não vai ao Marrocos. A torcida durante o jogo de sábado, às 19h, será à distância.

COMPROMISSO DO VASCO: FAZER JOGAR

Quando o Vasco viu a oportunidade de trazer Andrey de volta por empréstimo, parte da argumentação com o Chelsea para fechar o acordo foi deixar claro que faria o volante jogar.

A duração curta do contrato de empréstimo (até 30 de junho) também faz com que o técnico Maurício Barbieri nem tenha demorado a achar um lugar para Andrey no time ? o jogador já foi usado tanto como primeiro volante quanto como segundo.

Dar jogo para Andrey é a forma encontrada de acelerar o amadurecimento dele na temporada atual. O volante é nome certo também no Mundial Sub-20, em maio, sob o comando do mesmo Ramon Menezes, interino na seleção principal.

"Eu posso contribuir com orientações sobre posicionamento, maneira de jogar, de entender marcação, de que espaços ocupar. Pode ser que, no futuro, o time dele tenha outra maneira de jogar. Mas ele vai chegar um jogador mais preparado, isso eu não tenho dúvida. Ele vem de um processo de jogar uma Série B, muita pressão, pela maneira como foi. Ele agora está disputando competições em um outro nível", disse Barbieri."Erros fazem parte do processo de crescimento. Eles estão aí, vão acontecer. A questão não é se vão acontecer. É o que vamos fazer quando eles acontecerem".

Da parte do jogador, a chance de voltar ao clube que o formou foi abraçada rapidamente. O flerte do Palmeiras ficou em segundo plano.

"Quando veio o Vasco, já ficou bem confiante, era o que ele queria. Não questionamos em momento algum. A decisão passou por ele e, depois, também foi uma decisão familiar", explicou André, o pai do volante.