SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Roberto de Andrade não é mais diretor de futebol do Corinthians. O anúncio foi feito nesta terça-feira (21) pelo presidente Duilio Monteiro Alves.

"O Roberto acha melhor se retirar, pelo bem do Corinthians", disse Duilio em entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava.

"Tentei demovê-lo desta ideia para terminarmos o mandato juntos, mas ele preferiu assim por questões pessoais, de família", completou Duilio Monteiro Alves.

O cargo de diretor de futebol fica vago, e não haverá sucessor. Duilio vai acumular a função e dividir as tarefas com o gerente de futebol Alessandro Nunes.

O QUE ELE FALOU

"O Roberto de Andrade é uma pessoa da minha confiança, é o diretor que escolhi e por mim ele não sairia do Corinthians até o final do meu mandato. Mas o Roberto acha melhor se retirar, pelo bem do Corinthians."

"O Roberto tem grandes méritos nestes dois anos de trabalho. Temos que ser sinceros e dividir os méritos com ele e com Alessandro. Esta melhora do clube e do futebol tem a ver com ele. Antes, a discussão era se o Corinthians cairia ou não, hoje é se o Corinthians pode brigar pelo título. Hoje temos um time que briga, e o Roberto fez parte disso."

"Não terá substituto até o fim do mandato. Qualquer pessoa que eu colocar aqui, vão achar que é por causa da eleição, por uso político, que será candidato. Então ficamos eu e Alessandro."

CRÍTICAS E INVASÃO

Roberto de Andrade foi o principal alvo de críticas na invasão de torcedores ao CT, na última sexta-feira (17). Dias antes, a principal torcida organizada do clube exigiu sua saída. "É ele ou você, presidente", dizia uma nota oficial da Gaviões da Fiel.

Na invasão, os envolvidos fizeram um buraco em uma cerca para forçar a entrada e exigiram uma conversa com os jogadores. Também estenderam faixas com críticas ao elenco e ao diretor de futebol. Não houve feridos.