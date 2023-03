RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos torcedores que foi agredido em uma briga entre organizadas do Vasco e do Flamengo morreu nesta segunda-feira (20). Eder dos Santos Eliazar, 38, não resistiu aos ferimentos após passar 15 dias internado no hospital municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro.

Um outro torcedor do Vasco foi morto a caminho do clássico entre os times, no dia 5 de março. Ao todo, oito pessoas foram levadas com ferimentos para o Hospital Souza Aguiar após a confusão.

Carlos Henrique da Silva Ferreira, 34, e um segundo torcedor, que não teve a identidade divulgada, seguem internados em estado grave nesta terça-feira (21).

Eder Santos ficou internado em estado grave por 15 dias no Rio após ser agredido em uma briga entre torcedores do Flamengo e Vasco @Ederrealvasco no O jogo terminou com a vitória do Vasco por 1 a 0, na décima rodada do Campeonato Carioca. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram homens com pedaços de madeira em diferentes pontos da cidade antes do início da partida.

Em São Cristóvão, uma viatura acompanhava um grupo que andava com camisas no rosto e com pedaços de pau. Outro grupo, com armas de fogo, chegou a andar pela rodovia Washington Luís, que liga a capital fluminense à região serrana.

Vídeos também mostram depredação em estações de trem. Pelo menos cem ônibus também foram depredados, com um prejuízo avaliado em R$ 200 mil, segundo o sindicato das empresas de ônibus da cidade, Rio Ônibus.

A Polícia Militar afirmou que os agentes "apreenderam cerca de 50 pedaços de madeira, nove barras de ferro, cinco bombas caseiras, fogos de artifício, soco-inglês e artefato explosivo em diferentes pontos da zona norte da cidade".

Sobre as imagens da viatura ao lado de torcedores armados com paus e tacos, a Corregedoria da PM diz que abriu sindicância interna para apurar a conduta.

Após os episódios de violência no clássico entre o time rubro-negro e o cruz-maltino, em 5 de março, a Polícia Civil instaurou inquérito para identificar os possíveis envolvidos nas brigas. No último dia 13, quatro chefes de organizadas dos times cariocas Flamengo, Vasco e Fluminense, tiveram a prisão decretada pela Justiça, mas seguem foragidos.

O decreto de prisão ocorreu após uma reunião, no dia 10, no Palácio Guanabara, quando foram definidas medidas contra violência entre torcedores. Entre elas, a de que os envolvidos em atos de violência fossem enquadrados no crime de organização criminosa.

As torcidas Raça Rubro-Negra, Jovem Fla, Força Jovem do Vasco e Young Flu também foram proibidas pela de frequentar eventos esportivos por cinco anos.